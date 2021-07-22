ПриватБанк расширил услугу денежных переводов по номеру телефона на карты Visa других банков

Государственный ПриватБанк (Киев) совместно с платежной системой Visa запустили услугу перевода денежных средств по номеру телефона на карты других банков в мобильном приложении Приват24, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, такие переводы доступны только в гривне, с карты любого украинского банка на карты любого банка, зарегистрированного в сервисе.

Указывается, что комиссия взимается такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.

Помимо этого, в приложении Приват24 предусмотрена интеграция контактной книги с обозначением клиентов, которые уже подключились к сервису переводов по телефону, потому для транзакции достаточно выбрать нужного получателя из списка и указать желаемую сумму.

Как сообщалось, ПриватБанк 24 мая запустил услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.