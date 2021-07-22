Экономика

10:40 22.07.2021

ПриватБанк расширил услугу денежных переводов по номеру телефона на карты Visa других банков

1 мин читать
ПриватБанк расширил услугу денежных переводов по номеру телефона на карты Visa других банков

Государственный ПриватБанк (Киев) совместно с платежной системой Visa запустили услугу перевода денежных средств по номеру телефона на карты других банков в мобильном приложении Приват24, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, такие переводы доступны только в гривне, с карты любого украинского банка на карты любого банка, зарегистрированного в сервисе.

Указывается, что комиссия взимается такая же, как и при обычных переводах по номеру карты.

Помимо этого, в приложении Приват24 предусмотрена интеграция контактной книги с обозначением клиентов, которые уже подключились к сервису переводов по телефону, потому для транзакции достаточно выбрать нужного получателя из списка и указать желаемую сумму.

Как сообщалось, ПриватБанк 24 мая запустил услугу перевода денежных средств по номеру телефона в мобильном приложении Приват24.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #visa
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 15.07.2021
ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами SwatchPAY для держателей карт Mastercard

ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами SwatchPAY для держателей карт Mastercard

10:44 01.07.2021
ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

13:10 26.06.2021
ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

13:30 25.06.2021
Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

Аэропорт "Борисполь" в партнерстве с Visa открыл коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

09:14 24.06.2021
МТБ БАНК стал принципиальным членом платежной системы Visa International

МТБ БАНК стал принципиальным членом платежной системы Visa International

17:38 17.06.2021
Большая палата Верховного суда назначила на 29 июня рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

Большая палата Верховного суда назначила на 29 июня рассмотрение дела ПриватБанка о выплате компаниям Суркисов $350 млн

12:29 10.06.2021
Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

19:07 08.06.2021
НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

22:25 02.06.2021
Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

17:16 02.06.2021
Суд закрыл производство по иску экс-акционера ПриватБанка Дубилета о признании недействительной национализации банка

Суд закрыл производство по иску экс-акционера ПриватБанка Дубилета о признании недействительной национализации банка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер

Соотношение официально трудоустроенных украинцев к неработающим достигает 1:2 – вице-премьер

Номинационный совет назначил представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Южный ГОК выплачивает акционерам дивиденды в размере почти 20 млрд грн из прибыли за 2017-2020гг

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

Первый вице-премьер выступает за смягчение монетарной политики и экспансивную фискальную политику

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения, позволяющего обновить локомотивный парк "Укрзализныци"

Ситуация в международном туризме в мае 2021 года начала улучшаться - Всемирная туристская организация ООН

НБУ возобновит сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США

Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 7,5%

Депутат от "Слуги народа" предложил продавать алкоголь и табачные изделия только в спецмагазинах

Кабмин назначил Кузьменкова врио главы Госагентства водных ресурсов

Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли

МВФ до 2023 г. реализует в Украине проект "Продолжение налогово-бюджетных реформ"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА