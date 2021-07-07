Цена э/э на РСВ на 8 июля в среднем выросла на 72%

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 8 июля поднялась до отметки 1263,47 грн/МВт-ч, что на 72% выше цены на 7 июля, которая на протяжении суток (все часы) была равна нижнему прайс-кэпу в 734,85 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте ГП "Оператор рынка" по результатам торгов в среду.

В то же время в большинстве часов суток (с 0 и до 15:00) цена на 8 июля отвечает нижнему прайс-кэпу, а на 22:00 достигла верхней его отметке и составила 2655,99 грн/МВт-ч.

Согласно данным ГП, вместе с тем объем РСВ, составивший 80,27 тыс. МВт-ч, увеличился на 14% по сравнению с показателем на 7 июля и почти достиг докризисного показателя на 1 июля (81,58 тыс. МВт-ч), после которого началось резкое снижение цены на РСВ.

Как сообщалось, за три дня июля, со 2 по 4 июля, цена электроэнергии на РСВ снизилась почти в 3,5 раза по сравнению с ценой на 1 июля – с 1450,65 грн/МВт-ч до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч на 4 июля.

При этом объем РСВ снизился на 4 июля до 44,9 тыс. МВт-ч на 1 июля.

По результатам торгов на 5 июля цена поднялась до отметки 505,68 грн/МВт-ч, а после введения Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ), нижнего прайс-кэпа для суток поставок электроэнергии 6, 7, 8 и 9 июля, на 6 июля цена повысилась до 916,09 грн/МВт-ч.

В свою очередь, регулятор намерен 8 июля принять решение о проведении расследования действий ряда участников рынка с 1 июня по 4 июля в связи с признаками манипуляций.

ПАО "Донбассэнерго", получившее статус "дефолтный" от НЭК "Укрэнерго" из-за невозможности оплачивать ее услуги, во вторник заявило, что себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, а ситуация угрожает накоплению угля и, соответственно, успешному прохождению ОЗП 2021/2022. Компания призвала регулятора немедленно стабилизировать ситуацию во избежание банкротства генерации.