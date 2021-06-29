Экономика

17:47 29.06.2021

На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

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На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

Дорожники начали укладку слоя тяжелого цементобетона на 8-километровом участке трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области, отмечается в сообщении на сайте Николаевской ОГА во вторник.

Ремонт дороги проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

"Работы ведутся на отрезке трассы от границы с Кировоградской областью. Слой цементобетона толщиной 26 см станет финишной частью дорожного покрытия этого участка. Перед его устройством производится стабилизация основания земляного полотна негашеной известью и цементом для достижения необходимого модуля упругости, также усиливается основа путем устройства слоя отсева и постного бетона", - отмечается в сообщении ОГА.

При этом, как пояснили в ОГА, смесь изготавливается на заводе, который расположен в селе Воссиятское недалеко от ремонтируемого участка. Качество бетона проверяется аттестованной лабораторией на заводе, а также непосредственно перед укладкой на дороге.

"Новое бетонное покрытие сможет выдерживать большие нагрузки, чем асфальтобетонное, что особенно важно на Николаевщине, по дорогам которой курсирует большое количество большегрузного транспорта", - подчеркивают в ОГА.

Автодорога национального значения Н-14 проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей с общей протяженностью 241 км. Масштабное восстановление трассы началось в рамках президентской программы "Большое Строительство" в 2020 году.

Как сообщалось, ранее координатор "Большого Строительства", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Укравтодора" - отремонтировать всю сеть (более 20 тыс. км) дорог государственного значения до конца 2023 года.

Теги: #большое_строительство #николаевская_область
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