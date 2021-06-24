Первый вице-премьер анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко анонсировал запуск работы номинационного комитета в ближайшее время.

"В ближайшее время будет запущена работа комитета по назначениям, ведь это является предпосылкой надлежащего формирования наблюдательных советов и запуска реформы корпоративного управления на уровне предприятий государственного сектора", – цитирует Любченко пресс-служба министерства в релизе в пятницу.

"Сейчас среди крупнейших предприятий есть такие, которые уже остались без наблюдательных советов или руководителей, а есть те, где такая ситуация произойдет в ближайшее время из-за истечения срока контрактов", – указал первый вице-премьер-министр в ходе "круглого стола", посвященного теме корпуправления.

В то же время, по данным агентства "Интерфакс-Украина", готовности возобновить работу в номинационном комитете со стороны независимых членов пока нет.

"Украинское правительство должно четко отделить роль государства как собственника и акционера в роли наблюдательных советов. В свою очередь, набсоветы должны получить полномочия и выполнять свои функции: выдвигать кандидатов на должности в органах управления госпредприятиями, проводить процедуры их увольнения, усовершенствовать финансовую и нефинансовую ответственности, отчетность и прочее", – приводится цитата заместителя генсекретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Масамичи Коно, который также принял участие в мероприятии.

Как сообщалось, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль выражал надежду, что в первой половине июня состоится заседание комитета.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает - Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят три представителя правительства (от Минэкономики, Минфина и органа управления предприятия) и пять независимых члена, в частности, управляющий директор Европейского банка реконструкции иразвития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий и представитель ЕС. Ранее в качестве представителя ЕС во встречах принимал участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

В начале мая Кабинет министров продлил на два месяца – до трех месяцев – предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ.