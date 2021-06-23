Экономика

17:50 23.06.2021

Отбор членов в Градпалату будет проходить автоматически с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства – Шуляк

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Отбор членов в Градпалату будет проходить автоматически с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства – Шуляк

В рамках реализации будущей реформы градостроительства (законопроект №5655) в Украине сформируют Градостроительную палату – орган, который будет рассматривать дела о нарушениях в процессе строительства субъектами градостроительства (подрядчиками, чиновниками, экспертными организациями, инженерами технического надзора и т.д.), сообщила агентству "Интерфакс-Украина" соавтор законопроекта, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

Как сообщила она, Градпалата будет создана для быстрого реагирования на правонарушения в сфере градостроительной деятельности Украины.

"Градостроительная палата будет состоять из 30 чел., среди них будет глава, его заместитель и секретарь. Они будут единственными постоянными членами, остальные постоянно будут переизбираться: каждые четыре месяца будут меняться девять членов палаты во избежание коррупционных рисков", - рассказала Шуляк.

Так, в состав палаты могут войти представители власти, реализующие государственную политику в сфере градостроительного контроля, уполномоченные лица градостроительного контроля или из органов градостроительства и архитектуры. Также в палату могут войти представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля, представители экспертных или строительных организаций, исполнители отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры и т.п.

Эксперт отметила, что это будут люди из разных регионов, а отбор членов в Градпалату будет происходить автоматически с помощью электронной системы строительства, которая является основой реформы в градостроительстве.

Ожидается, что предварительно вся информация о претендентах на членство в Градостроительной палате будет вноситься в Реестр строительной деятельности, после чего случайным образом ее будет выбирать е-система.

Палата будет собираться дважды в месяц для ознакомления с актуальными делами о правонарушениях (в том числе, например, в рамках законодательства о действиях органов контроля при осуществлении мониторинга за объектами).

"Градостроительный палата – возможность наладить адекватное рассмотрение сообщений о нарушениях. А динамическая ротация ее членов - гарантия, что их не будут "покупать", - резюмировала Шуляк.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности 16 июня проголосовал за создание рабочей группы, которая будет разрабатывать проект закона об ответственности за нарушения в строительной сфере в рамках законопроекта №5655 о реформе градостроительства. Речь идет о создании четкого документа, который позволит ввести повышенную административную, уголовную ответственность участников рынка, нарушающих нормы и правила.

Ранее стало известно, что законопроект №5655 рекомендовали включить в повестку дня 5-й сессии Верховной Рады и рассмотреть по сокращенной процедуре.

Теги: #шуляк #градпалата #отбор
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