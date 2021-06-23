Премьер Украины и президент Грузии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма.

"Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши экономические отношения на качественно новый уровень. Товарооборот между нашими странами имеет перспективы для роста, и мы убеждены, что его можно увеличить до 1 млрд долларов. Этому, в частности, будет способствовать возобновление работы Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по итогам встречи.

Глава правительства Украины отметил важность восстановления туристической сферы после негативного воздействия пандемии COVID-19.

"Надеюсь, что постепенное снятие коронавирусных ограничений в наших странах будет способствовать восстановлению туристического потока. Во время встречи с премьер-министром Грузии мы договорились о взаимном признании документов о вакцинации. Нота с соответствующими предложениями была передана на прошлой неделе на рассмотрение грузинской стороны. Ожидаем скорейший ответ", - подчеркнул Шмыгаль.