Экономика

12:52 21.06.2021

Хмельницкая АЭС подключила второй блок к сети после устранения причин отключения питательных турбонасосов

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Хмельницкая АЭС подключила второй блок к сети после устранения причин отключения питательных турбонасосов

Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) 20 июня в 21:25 подключила второй блок к энергосистеме страны после устранения причин отключения питательных турбонасосов, сообщила пресс-служба станции.

Ранее, вечером 18 июня, из-за отключения питательных турбонасосов №1 и №2 сработала защита реакторной установки. В 21:15 блок №2 ХАЭС в соответствии с проектным алгоритмом был переведен в состояние "горячий останов".

Предварительная оценка события по международной шкале оценки ядерных событий INES - "вне шкалы/0".

Таким образом, на полдень понедельника в работе находится 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.).

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #хмельницкая_аэс #блок
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