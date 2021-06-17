Экономика

15:15 17.06.2021

ГК "Нафтогаз" выставила цену газа за июнь 11,94 грн/куб.м – на 50% выше цены годового пакета

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ГК "Нафтогаз" выставила цену газа за июнь 11,94 грн/куб.м – на 50% выше цены годового пакета

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассчитала цену в рамках тарифного плана "Месячный" в июне на уровне 11,94 грн/куб.м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м).

Как сообщила группа в четверг, месячное ценовое предложение отражает общую тенденцию роста цен на газ как на украинском, так и на глобальном рынках, и является индикативным.

«Цена "Месячного" подтверждает эффективность годового тарифного плана «Фиксированный», цель которого - защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифному плану "Фиксированный", − подчеркнули в "Нафтогазе".

По информации компании, в июле ГК планирует представить новое предложение на рынке - сезонный тарифный план с возможностью оплаты равными частями.

"У клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в прошлом году, условия не меняются, как и цена на газ, которая зафиксирована условиями заключенного договора и сроком до его завершения", - заверили в группе.

Как пояснили в "Нафтогазе", в настоящее время цены на газ на европейском рынке являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.

"Отметим, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках», − отметили в ГК.

По данным компании, в среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали EUR 25,9/МВт-ч, что немного превышает $270/тыс. куб. м.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым обязала поставщиков газа до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

ГК "Нафтогаз Украины" является частью государственной группы "Нафтогаз" и работает в сфере поставок газа с 2017 года. В настоящее время клиентский портфель компании насчитывает около 1 млн домохозяйств в разных областях Украины.

Как сообщалось, кооперативная стратегия группы предусматривает увеличение доли присутствия "Нафтогаза" на розничном рынке газа, к 2025 году планируется увеличить количество клиентов до 2,8 млн домохозяйств.

Теги: #нафтогаз #июнь #цена
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