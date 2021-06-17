Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Национальный банк Украины (НБУ) оставил учетную ставку без изменений на уровне 7,5%, сообщается на сайте НБУ.

"Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых", - указано в релизе в четверг.

"Национальный банк Украины в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшения ожиданий представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году", – говорится в сообщении регулятора.

По мнению НБУ, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая, в частности, факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года.

Однако инфляция начнет замедляться уже в октябре-декабре 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года, ожидает центробанк.

"Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступление на рынки нового большого урожая. Сдержанная монетарная политика Национального банка Украины должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте воздействия (9-18 месяцев), в том числе через валютный канал", – поясняется в сообщении.

При этом регулятор констатирует рост инфляции выше прогноза НБУ из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием краткосрочных факторов - рост потребительских цен в мае составил 9,5% в годовом измерении. В то же время базовая инфляция ускорилась до 6,9% в мае в годовом сравнении из-за удорожания подсолнечного масла и продуктов питания, в состав которых оно входит.

В то же время центробанк отмечает, что инфляционные ожидания бизнеса и населения хоть и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

Как указал регулятор, основным приоритетом остается продолжение сотрудничества с МВФ.

В то же время среди ключевых рисков, как и ранее – пандемия COVID-19. Актуальными также остаются риски волатильность на глобальных рынках капитала, резкое ухудшение условий торговли, эскалация военного конфликта.

Следующее заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 22 июля 2021 года.