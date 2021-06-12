Экономика

14:07 12.06.2021

Зеленский 15 июня примет участие в  форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

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Зеленский 15 июня примет участие в  форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 15 июня, примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", который будет проходить в Киеве 14-16 июня.

Как отмечается в программе на сайте форума, открытие всеукраинского Форума "Украина 30. Экономика без олигархов " запланировано на понедельник, 14 июня, с участия премьера Дениса Шмыгаля в 10:30.

Во вторник, 15 июня, в 10:30 выступит президент Владимир Зеленский, в 10:40 – премьер-министр Шмыгаль.

В среду, 16 июня, третий день Форума - глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко.

Теги: #украина_30 #олигархи #форум #экономика
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