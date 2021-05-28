Экономика

13:11 28.05.2021

"Кернел" планирует к 2025 году сотрудничать с партнерами на общей площади около 500 тыс. га

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"Кернел" планирует к 2025 году сотрудничать с партнерами на общей площади около 500 тыс. га

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, продолжит развивать сотрудничество с агрокомпаниями по партнерской программе Open Agribusiness, до 2025 года общий земельный банк участников программы ожидается увеличить до 500 тыс. га, сообщил руководитель проекта Сергей Витер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"План развития проекта амбициозный – к 2025 году мы видим 500 тыс. га в проекте. На сегодня в проекте очень разные компании, это порядка 15 юрлиц, есть группы компаний, когда у одного собственника несколько компаний. Есть компании с земельным банком в 1 тыс. га, есть и 20 тыс. га. Компании идут в проект с разными целями", - отметил он.

По словам руководителя проекта, бессрочная программа Open Agribusiness стартовала в августе 2019 года, и первоначально предполагала для входящего в программу партнера обязательную продажу "Кернелу" 10%-ной доли в своем уставном капитале, а сумма сделки направлялась на развитие компании-партнера. По данным Витра, в сентябре 2020 года данную норму сделали необязательной, и сейчас агропредприятия присоединяются к сотрудничеству как с условием выкупа "Кернелом" 10%, так и без него.

"На сентябрь 2020 года по программе 10% портфельной инвестиции было 33 тыс. га (общего земельного банка участников – ИФ), на сегодняшний день – более 70 тыс. га. Сейчас мы рассматриваем потенциальных участников с общим земельным банком на уровне 20 тыс. га, идет отработка компаний, проверка их финотчетности. План по нынешнему маркетинговому году, который закончится 30 июня, составляет 80 тыс. га, и я думаю, что мы его выполним", - уточнил Витер.

Согласно данным "Кернела", бессрочная программа Open Agribusiness позволяет агропроизводителям с земельным банком от 1,5 тыс. га получать кредитование и участвовать в форвардных программах агрохолдинга, покупать товарно-материальные ценности вместе с агрохолдингом, получать организационную и агрономическую поддержку, а также финансирование для покупки земли. Агропредприятие-партнер обязуется взамен поставлять "Кернелу" не менее 80% своего урожая.

Теги: #витер #планы #кернел
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