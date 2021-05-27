Экономика

10:43 27.05.2021

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

2 мин читать
"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

"Киевгазэнерджи" установило цену природного газа для населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м, сообщается на сайте компании, который не работал более месяца.

В компании отмечают, что в настоящее время закупают газ на открытом рынке по более высокой цене, чем установленная годовая цена, поскольку ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" пока не хочет подписывать с ней договор о купле-продаже газа.

"Киевгазэнерджи" работает над тем, чтобы обеспечить киевлян газом по наиболее приемлемой цене", - говорится в сообщении.

По данным "Киевгазэнерджи", ее клиентами являюеся около 780 тыс. домохозйств.

Как сообщалось, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"ГК "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м, а "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения в размере 7,99 грн/куб. м.

"Киевгазэнерджи" является 100%-ным дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%. В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.

 

Теги: #газ #цена #киевгазэнерджи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 26.05.2021
Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021г – мнение

Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021г – мнение

18:40 26.05.2021
Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021 году – мнение

Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021 году – мнение

16:54 26.05.2021
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный

15:20 26.05.2021
"Киевгазэнерджи" больше месяца чинит свой сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи" больше месяца чинит свой сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

13:54 21.05.2021
"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифным планом на газ для населения - премьер

"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифным планом на газ для населения - премьер

13:29 19.05.2021
Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

16:23 14.05.2021
Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился на 9%

Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился на 9%

15:38 13.05.2021
"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

"Нафтогаз" подал ОВОС на бурение трех поисковых скважин на Юзовском участке

12:12 13.05.2021
НКРЭКУ допускает санкции в отношении "Киевгазэнерджи" из-за срыва сроков публикации годового тарифа

НКРЭКУ допускает санкции в отношении "Киевгазэнерджи" из-за срыва сроков публикации годового тарифа

20:21 12.05.2021
Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

Fitch подтвердило рейтинги Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и еще 4-х городов "B" со стабильным прогнозом

Минагрополитики будет координировать аудит геокадастра – Лещенко

Открытие рынка земли приведет к росту минимум вдвое цены на землю на протяжении первых 3-5 лет - Шмыгаль

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Эстонией

ПСГ "Ковальская" в апреле-2021 вдвое увеличила отгрузку бетона – гендиректор

Экс-глава PBN H+K Strategies Ukraine займется расширением сотрудничества "Нафтогаза" с международными организациями

Зеркаль покинула "Нафтогаз" - СМИ

МХП полностью перейдет на электронный документооборот в 2021 году

Кабмин назначил Высоцкого первым замминистра в Минагрополитики

Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом

Украинцы с начала года продали на $1,1 млрд больше инвалюты, чем купили

Правительство Украины утвердило перечень международных спецорганизаций, осуществляющих закупки оборонного назначения

Рынок недвижимости Украины имеет тенденцию к росту - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА