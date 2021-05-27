"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

"Киевгазэнерджи" установило цену природного газа для населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн/куб. м, сообщается на сайте компании, который не работал более месяца.

В компании отмечают, что в настоящее время закупают газ на открытом рынке по более высокой цене, чем установленная годовая цена, поскольку ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" пока не хочет подписывать с ней договор о купле-продаже газа.

"Киевгазэнерджи" работает над тем, чтобы обеспечить киевлян газом по наиболее приемлемой цене", - говорится в сообщении.

По данным "Киевгазэнерджи", ее клиентами являюеся около 780 тыс. домохозйств.

Как сообщалось, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"ГК "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м, а "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения в размере 7,99 грн/куб. м.

"Киевгазэнерджи" является 100%-ным дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%. В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.