Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") внедряет единую систему управления состоянием дорог E-ROAD - интерактивную карту дорожных работ с информацией о контрактах подрядчиков и актуальном ходе строительства.

Как сообщило агентство на своем Telegram-канале во вторник, данная система позволяет в реальном времени следить за выполнением работ на дорогах, обеспечивая прозрачность во взаимодействии между Службами автодорог (САД) в областях и подрядчиками, а также между САД и "Укравтодором".

"Благодаря использованию оперативных и объективных данных в E-ROAD, контроль использования средств, соблюдения сроков работ становится еще более жестким. Информация в системе обновляется ежедневно, благодаря чему оперативность принятия решений заказчиками работ растет", - поясняется в сообщении.

Ранее, как отмечает "Укравтодор", контроль хода выполнения работ осуществлялся на основе преимущественно бумажной документации, что снижало скорость обработки данных.

По данным агентства, E-ROAD также обрабатывает предоставленную системой WIM информацию касательно потока транспортных средств и осуществленных нарушений в разрезе часов или дней, суммы потенциальных штрафов, обеспечивает возможность поиска нарушителя по номерному знаку.

"Укравтодор" отмечает, что пока E-ROAD - только для внутреннего пользования, но агентство работает над дополнительным функционалом для граждан, благодаря которому они смогут принимать участие в процессе контроля.