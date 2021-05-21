Экономика

11:22 21.05.2021

Dragon Capital завершил сделку по приобретению логистического комплекса Amtel под Киевом

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Dragon Capital завершил сделку по приобретению логистического комплекса Amtel под Киевом

Компания UCPIH Ltd (Кипр) из группы компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса Amtel класса "А" площадью 100,2 тыс. кв. м, расположенного в с.Белогородка (Киевской обл.), сообщила пресс-служба компании.

"Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса в наш портфель складской недвижимости. Комплекс "Амтел" станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его покупка позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 тыс. кв. м., и в целом в Украине – до 391 тыс. кв. м", – цитируется в сообщении управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

По его словам, компания продолжает инвестиционную активность в сегменте складской и промышленной недвижимости: в текущем году планируется начать строительство первых очередей индустриальных парков "Е40" (25,5 тыс. кв. м) в Киеве и "М10" (14,5 тыс. кв. м) во Львове.

Как сообщалось, ООО "Международная логистическая компания" (Киев), входящее в российскую группу Amtel Properties, в 2011 году ввело в эксплуатацию первую очередь комплекса "Амтел" класса "А" общей площадью 42 тыс. кв. м (в том числе 8 тыс. кв. м офисных площадей). По данным на сайте Amtel Properties, ввод второй очереди (50 тыс. кв. м) запланирован на 2021 год. Согласно информации в Единой е-системе строительства, сертификат ГАСИ о вводе в эксплуатацию второй фазы объекта был выдан в октябре-2020.

По данным ЕГР, учредителем "Международной логистической компании" с уставным капиталом 112,4 млн грн является кипрское ООО "Ведлейк Холдинг Лимитед" (100%), бенефициарами – Даниэль, Диана и Судхир Гупта.

Согласно финансовому отчету ООО за 2019 год, его чистая прибыль составила 293 млн грн, выручка – 58 млн грн. Активы компании составили 359 млн грн.

Группа Amtel создана в 1990, ее девелоперское подразделение Amtel Properties – в 2005. В портфеле компании офисные, гостиничные, логистические проекты недвижимости в России, Грузии, Украине, Беларуси общей площадью более 1 млн кв. м, в том числе проект ЖК Atria.City Teremky в пгт Чабаны под Киевом.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управление активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания Dragon Capital Property Management. По состоянию на май-2021, под ее управлением находится 30 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, шесть объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов, общей площадью более 650 тыс. кв. м.

Теги: #dragon_capital #amtel
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