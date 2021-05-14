Криминализация товарной контрабанды может усилить давление на легальных импортеров со стороны правоохранителей - мнение

Криминализация товарной контрабанды, предлагаемая президентским законопроектом №5420, может повысить давление на легальных импортеров со стороны правоохранительных органов, полагает адвокат, руководитель практики White-Collar Crime адвокатского объединения "PwC Legal в Украине" Дмитрий Трут.

"Процедура борьбы с контрабандой, безусловно, нуждается в совершенствовании, однако криминализация никоим образом не решит существующие проблемы. Более того, вернет незаконное давление правоохранительных органов на добросовестных импортеров и снизит инвестиционную привлекательность страны", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Более удачный путь, кроме максимальной автоматизации процессов и внедрения современных IТ-решений, может заключаться в совершенствовании механизма выявления и фиксирования правонарушений, полномочий работников таможенных органов, международного сотрудничества, а также в совершенствовании процедуры доказательства и рассмотрения дел в целом путем внесения необходимых изменений в Таможенный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", – добавил Трут.

Он напомнил, что товарная контрабанда в Украине декриминализирована за несколькими исключениями с 2011 года. Тогда это решение пояснили желанием снизить противоправное давление на бизнес со стороны правоохранителей.

Внесенный президентом в апреле законопроект №5420 о криминализации товарной и, в частности, подакцизной контрабанды предлагает вернуть ее в Уголовный кодекс с более расширенным перечнем противоправных деяний и наказаний, указывают в "PwC Legal в Украине".

Как отмечает Трут, для борьбы с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, что и является целью контрабанды, уже есть соответствующая статья УК. К тому же в этом году должен заработать новый орган - Бюро экономической безопасности, на плечи которого лягут полномочия по расследованию экономических преступлений.

"Во-вторых, административная ответственность за несанкционированное перемещение товаров через таможенную границу Украины уже предусмотрена положениями Таможенного кодекса. Ответственность за такие нарушения достаточно строгая - штраф в размере 100% стоимости товара и конфискация товара (по общему правилу). При этом процедура рассмотрения дел достаточно оперативная, так как отнесена к компетенции общих судов в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях и Таможенным кодексом", – указывает эксперт.

Юристы опасаются, что правоохранители вместе с принятием указанного законопроекта получат дополнительные рычаги давления на бизнес.

"В-третьих, понимая методы работы правоохранителей, многие юристы на такие инициативы смотрят с большой опаской", – утверждает Трут.

"Мне приходилось защищать интересы добросовестных международных импортеров по административным делам, когда грузы были под угрозой конфискации только потому, что в документации содержались технические неточности, которые никоим образом не влияли на налоговые и таможенные платежи, или же предложена таможенниками калькуляция стоимости не содержала никаких обоснований. Если такие дела перенести в уголовную плоскость, то от законодательных изменений выигрывают только адвокаты, но отнюдь не экономика Украины", – поясняет адвокат.

К тому же, по его словам, остается непонятным, как будут объединены административная и уголовная ответственность за одни и те же правонарушения, будут ли внесены изменения в Таможенный кодекс.

"Ведь если законодатель оставит только уголовную ответственность, то эффективность борьбы с контрабандой будет крайне низкой (даже ниже нынешней), решений по делам нужно будет ждать годами, а товар смогут конфисковать только после вступления в силу обвинительного судебного приговора", – констатирует Трут.