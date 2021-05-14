Экономика

14:18 14.05.2021

АМКУ разрешил польской PGNiG получить контроль в компании группы "ЭРУ" для совместной добычи углеводородов на Львовщине

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АМКУ разрешил польской PGNiG получить контроль в компании группы "ЭРУ" для совместной добычи углеводородов на Львовщине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил польской PGNiG SA приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування", принадлежащей украинской группе компаний "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ").

Соответствующая концентрация согласована комитетом 13 мая.

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская обл.).

Как сообщалось, в декабре 2019 года PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области. Соглашение предусматривает бурение на начальном этапе разведочной скважины глубиной до 2,5 тыс. м, проведение мероприятий по проектированию месторасположения других скважин.

Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

 

Теги: #pgnig #амку
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