Система автоматического габаритно-весового контроля готова к эксплуатации, 37 WIM-комплексов уже подключены - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины отчиталось о готовности к эксплуатации системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК).

Как отмечается в сообщении на сайте Мининфраструктуры, по состоянию на 11 мая 37 комплексов взвешивания в движении (WIM) подключены к Центру обработки данных ГВК "Укртрансбезопасности" и уже передают информацию о нарушениях габаритно-весовых норм.

"Но чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектив №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", - подчеркивает министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, вышеуказанные законопроекты призваны в первую очередь решить ряд законодательных пробелов, которые сегодня тормозят эффективный габаритно-весовой контроль, а именно:

- возможность останавливать автоперевозчиков только с привлечением полиции. Вместо этого предлагается законодательно закрепить соответствующие полномочия за инспекторами Госслужбы по безопасности на транспорте;

- многочисленные манипуляции и коррупцию, к которым приводит неавтоматическое взвешивание. Вместо этого предлагается исключить человеческий фактор и использовать автоматизированные комплексы;

- расчет размера штрафа в ручном режиме - вместо которого будут введены фиксированные штрафы.

"После принятия законодательных изменений мы не будем ограничиваться автоматическими комплексами "Взвешивание в движении", которых установлено уже более 50. Наша цель - автоматизация всех комплексов, включая действующие стационарные ГВК", - заявил Криклий.

Всего до конца текущего года Мининфраструктуры совместно с "Укравтодором" и "Укринфрапроектом" планирует установить более 100 WIM-комплексов.

Все они будут подключены к Центру обработки данных ГВК (Weight Control System).