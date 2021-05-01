Экономика

09:51 01.05.2021

Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

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Энергоблок №5 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

В 6:05 1 мая 2021 года энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт, сообщает в субботу информцентр ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2960 МВт. На энергоблоке №3 идет 47 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 14 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Теги: #заэс #блок #ремонт
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