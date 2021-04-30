Экономика

14:00 30.04.2021

Размещение Украиной еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране – советник президента Устенко

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Размещение Украиной еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране – советник президента Устенко

Недавнее размещение Украиной еврооблигаций на $1,25 млрд под 6,875% годовых свидетельствует о доверии к украинской власти со стороны международных инвесторов, а также о позитивных ожиданиях относительно развитию страны, сообщается на сайте главы государства со ссылкой на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко.

"Украина рассчитывает на поддержку со стороны американского бизнеса и приглашает инвесторов", - сказал Устенко в ходе встречи с членами Американо-украинского делового совета (US-Ukraine Business Council) при участии около 130 членов бизнес-ассоциаций.

По словам советника президента, руководство страны ставит приоритетом улучшение бизнес-климата. "А это невозможно без решения вопросов обеспечения прав собственности и судебной реформы. Соответствующие законодательные инициативы уже направлены в Верховную Раду, еще часть будет внесена в парламент в ближайшее время", - сказал Устенко.

Он также отметил цель главы государства по деолигархизации украинской экономики. "В настоящее время в президентской команде идет активное обсуждение ряда законов, которые призваны уменьшить колоссальное влияние олигархов на страну, годами блокирующее ее развитие", - подчеркнул Устенко.

Теги: #еврооблигации #устенко
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