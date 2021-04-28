"Эпицентр К" открыл продуктовый Food Market с фудкортом в столичном ТЦ по ул. Берковецкой

ООО "Эпицентр К" (Киев) открыл продуктовый магазин Food Market с фудкортом в столичном ТЦ "Эпицентр" по ул. Берковецкой, 6-в, сообщила пресс-служба компании.

"Отвечая на запросы и нужды потребителя в товарах первой необходимости, компания продолжает расширение сет продуктовых магазинов Food Market. Еще один торговый объект такого формата открылся в киевском ТЦ "Эпицентр" на Берковецкой 6-в, и стал крупнейшим для компании в Украине", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

По его словам, компания планирует продолжить масштабирование сети продуктовых магазинов в ТЦ по всей Украине.

Новый Food Market в "Эпицентре" на Берковецкой расположен на первом и втором этажах ТЦ и занимает суммарно 3 тыс. кв. м. Зона фудкорта рассчитана на 106 посадочных мест. В компании уточняют, что во время карантинных ограничений объект работает только на вынос.

В магазине представлены итальянская, испанская, японская кухни, работают собственная кондитерская, пекарня, энотека, сыроварня, мясная зона и фреш-зона с рыбой, овощами, фруктами.

"Главная наша идея, которая легла в основу концепции нового Food Market – к нам покупатель приходит не за продуктами, а за готовой едой", – отметил руководитель проекта Food Market сети "Эпицентр" Олег Шкаровский.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на апрель 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

Первый продовольственный супермаркет Food Market в формате shop-in-shop открылся в ТЦ "Эпицентр" в Буче в июле 2020 года. На апрель 2021 года сеть насчитывает 12 магазинов в 10 городах Украины.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.