Экономика

14:03 28.04.2021

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

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Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Правительство продлит действие социальных обязательство по обеспечению населения электроэнергией и оставляет до 30 июня ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение Кабмин планирует принять в ходе заседания в среду, анонсировал премьер, открывая его.

По его словам, поставщики универсальных услуг, обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом" напрямую – минуя ГП "Гарантированный покупатель".

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #население #тарифы
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