Экономика

11:33 28.04.2021

"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

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"Нафтогаз" ожидает решения суда в Гааге по экспроприированным активам в Крыму до середины 2022г

"Нафтогаз Украины" ожидает окончательного решения трибунала при постоянной палате третейского суда в Гааге по определению суммы компенсации убытков от экспроприации активов группы в Крыму до середины 2022 года.

Согласно обнародованной во вторник консолидированной отчетности группы, устные слушания по вопросам определения размера компенсации состоятся в Гааге в июне 2021 года.

В июне 2020-го советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль сообщила, что группа ожидает решения по крымским активам до конца 2020 года, несмотря на попытки россиян перенести все слушания на более длительный период.

Как сообщалось, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и его дочерние компании инициировали арбитражное разбирательство против РФ по возмещению убытков из-за захвата своих активов в Крыму, а в сентябре 2017 года было подано заявление в трибунал при суде в Гааге.

В феврале 2019 года трибунал подтвердил ответственность РФ в нарушении межправительственного соглашения о защите инвестиций, включая статью о запрете экспроприации.

В июне 2019 года "Нафтогаз" подал в трибунал заявление о размере компенсации убытков от экспроприации активов в Крыму, а в декабре РФ подала встречное заявление.

В феврале 2020 года "Нафтогаз" в ответном заявлении дополнительно обосновал размер компенсации убытков, оценив их на сумму около $5 млрд плюс проценты, что на сегодня уже превышает сумму $9 млрд.

Теги: #крым #суд #нафтогаз #гаага
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