Свыше 300 тыс. ФЛП и наемных сотрудников подали заявки на помощь в связи с локдауном - Минэкономики

Свыше 300 тыс. физлиц-предпринимателей и наемных сотрудников, работа которых приостановлена из-за локдауна, по состоянию на среду подали заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн, сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

"Те ФЛП и работники, которые подали заявки в первые дни работы программы, уже начинают получать помощь. Первые 200 млн грн уже пошли на выплаты и дальше процесс будет ритмичным", – цитирует Петрашко пресс-служба в сообщении на сайте министерства.

Министр подчеркнул, что программа рассчитана на весь 2021 год, при необходимости на нее будут выделены дополнительные средства.

Как указано в сообщении, если органы местного самоуправления предусмотрели дополнительные выплаты из местных бюджетов, для получения их не требуется дополнительной регистрации - достаточно регистрации в приложении "Дия".

"Далее Минцифры в 10-дневный срок после окончания срока подачи заявок формирует и передает местным органам, на территории которых введены ограничительные противоэпидемиологические меры, перечни застрахованных лиц для принятия решения о выплате помощи за счет средств соответствующего местного бюджета", - пояснило министерство.