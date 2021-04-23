Экономика

18:16 23.04.2021

"Северный поток-2" будет достроен в 2021 году - вице-премьер РФ

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"Северный поток-2" будет достроен в 2021 году - вице-премьер РФ

Газопровод "Северный поток-2", по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет", - ответил он на вопрос о том, может ли "Северный поток-2" быть достроен летом.

Новак, однако, отметил, что более точной информацией обладает только непосредственно сама компания Nord Stream 2 AG, реализующая строительство.

Теги: #северный_поток_2 #сроки
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