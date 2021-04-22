"Укрзализныця" и Pesa будут сотрудничать в рамках возобновления дизель-поездов польского производства

АО "Укрзализныця" (УЗ) и Pesa Bydgoszcz S.A. (Польша) обсудили программу сотрудничества по восстановлению дизель-поездов польского производства.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика по результатам его встречи с президентом и менеджментом Pesa Bydgoszcz S.A в четверг, также "Укрзализныця" пригласила польских коллег к сотрудничеству в рамках проекта City Express.

По словам Юрика, в настоящее время только четыре из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует УЗ, находятся в рабочем состоянии.

"Часть этих поездов используется на маршруте бориспольского экспресса. Поэтому нам важно их качественно и заранее подготовить к ожидаемому оживлению пассажиропотока, после обновления объемов международных авиаперевозок", - отметил Юрик.

Стороны договорились, что "Укрзализныця" совместно с заводом-производителем проведут подробную техническую оценку состояния подвижного состава и обработают оптимальную программу ремонта.

Кроме того, как отмечается, достигнута предварительная договоренность в рамках прямого сотрудничества Pesa об обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию поездов.

По данным УЗ, польский производитель проявил заинтересованность относительно планов "Укрзализныци" по обновлению парка локомотивов и, при условии долгосрочных программ финансирования, пассажирских поездов для межрегиональных перевозок. "Укрзализныця" предоставит коллегам необходимые технические требования и будет проводить совместные консультации для проработки проектов.