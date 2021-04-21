Экономика

15:03 21.04.2021

Минэкономики юридически прекращает выполнять свои полномочия в аграрной сфере

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Минэкономики юридически прекращает выполнять свои полномочия в аграрной сфере

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины юридически прекращает выполнять свои полномочия в аграрной сфере, написал замминистра ведомства Тарас Высоцкий в Facebook в среду.

"Спасибо всем за 1 год и 7 с половиной месяцев эффективного и конструктивного сотрудничества! Побежали дальше вместе в направлении развития нашего государства! Всем крепкого здоровья!", - написал он в соцсети.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании 15 апреля приняла в целом закон №5197-2 о перенаправлении из госбюджета 6,87 млрд грн на функционирование Минагрополитики в нынешнем году. Согласно пояснительной записке, закон №5197-2 перенаправляет из бюджета Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на 2021 год соответственно 6,45 млрд грн и 0,42 млрд грн.

Согласно приложению к законопроекту, из общей суммы в 6,87 млрд грн на функционирование аппарата министерства будет направлено 4,91 млрд грн, Госгеокадастра – 1,52 млрд грн, Госрыбагентства – 0,42 млрд грн.

Минагрополитики ожидает как можно быстрее завершить все необходимые для старта полноценной работы процедуры и начать набор персонала, как только ведомство получит 6,87 млрд грн финансирования для своей работы в 2021 году.

По данным Тимофея Милованова, экс-главы Минэкономики в период объединения Минагрополитики и Минэкономики, слияние ведомств завершилось 26 декабря 2019 года. В ходе объединения произошла централизация функций, были объединены дублирующие и сокращены непрофильные функции. За время реорганизации из структуры Минэкономики уволено 27 человек, в том числе госсекретарь и 15 руководителей структурных подразделений Минэкономики (50% руководящего состава). Помимо того, в МинАПК был уволен госсекретарь, девять глав департаментов и еще 79 человек.

Теги: #агросектор #минэкономики
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