Экономика

14:39 20.04.2021

Всеукраинский конгресс фермеров требует безальтернативной отмены лицензий на хранение горючего для собственных нужд

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Всеукраинский конгресс фермеров требует безальтернативной отмены лицензий на хранение горючего для собственных нужд

Всеукраинский конгресс фермеров (ВКФ) требует отменить лицензирование хранения горючего для собственных нужд фермеров без альтернатив в виде декларирования или уменьшения штрафов, сообщил его председатель Иван Слободяник.

"После того как Государственная пограничная служба Украины согласилась отсрочить проверки хранения горючего у фермеров, за дело взялось МВД. Причина пристального внимания Министерства внутренних дел, а со временем не только его, - поручение премьер-министра с марта этого года о внеплановых мероприятиях государственного контроля за оборотом горючего. Хотя правительство и уверяло, что это не коснется аграриев", - отметил Слободяник.

Конгресс выразил надежду, что МВД не будет брать пример с некоторых налоговиков и кроме проверок фермеров обратит также внимание на торговлю нелегальным топливом на дорогах и в иных местах.

При этом глава Конгреса сообщил, что разрабатываемый вместе с другими аграрными ассоциациями законопроект для лицензирования хранения фермерами горючего для своих нужд натолкнулся на позицию Министерства финансов.

"Здесь палки в колеса начинает ставить уже Министерство финансов странной и нелогичной позицией: основной задачей лицензирования горючего была борьба с нелегальным его обращением на "черных" придорожных АЗС. Но статистика штрафов свидетельствует, что результатом проверок стало преимущественно штрафование именно тех, кто получил лицензию (кто и не скрывал использования горючего) и имел просто бюрократические нарушения", - заявил глава ВКФ.

По данным Конгресса, Минфин в рамках дискуссий по новому законопроекту апеллирует к необходимости знать объемы горючего и его местонахождение у фермеров, хранящего топливо для своих нужд. В то же время эта проблема создает необходимость лицензирования объемов хранящегося для собственных нужд топлива, а на схему с простым декларированием его объемов Минфин не соглашается.

"Получается те, кто работает "в тени" и без лицензий, без труда ведут свои дела дальше, а органы контроля охотятся за теми, кто имеет лицензии", - отметил Слободяник.

ВКФ заявил, что лицензирование хранения горючего для нужд аграриев следует полностью отменить, поскольку контролирующие органы не прекратят "кошмарить" фермеров.

"Фактически, это проверки ради проверок, а теперь уже и другими организациями, которые к этому не имеют никакого отношения. Именно поэтому вместе с другими ассоциациями мы требуем полной отмены лицензирования хранения горючего для аграриев (которого никогда раньше не было) уже без альтернатив в виде декларирования", - подытожил Слободяник.

Как сообщалось, в феврале аграрии были готовы заменить процесс получения лицензий на хранение горючего для собственных нужд декларированием, а также требовали уменьшить штрафы за хранение горючего без декларации. По данным Слободяника, по данному вопросу глава Минагрополитики Роман Лещенко инициировал создание рабочей группы между аграриями, Минфином Украины и налоговой.

"Я буду лично настаивать на том, чтобы всем аграриям, которые на момент проверки получили лицензии, были отменены штрафы за ее несвоевременное получение. Кроме того, считаю необходимым установить нормативы расхода топлива на гектар, при соблюдении которых документальные проверки вообще должны быть отменены", - заявил Лещенко в Facebook в феврале.

Слободяник отметил, что данные меры уменьшат давление на фермеров и позволят избежать необоснованных штрафов за отсутствие ненужной лицензии на хранение топлива, поскольку фермеры не являются участниками теневого рынка торговли топливом.

Теги: #топливо #горючее #фермеры
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