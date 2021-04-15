Ferrexpo в 2020г в Украине увеличило отчисления в бюджеты на 25%

Предприятия британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК, ЕГОК и БГОК), по итогам 2020 года увеличили уплату налогов и сборов в Украине примерно на 25% по сравнению с 2019 годом - до более чем 4,5 млрд грн (в 2019 году - 3,6 млрд грн, в 2018 году – 2,4 млрд грн).

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, ПГОК перечислил в бюджеты разных уровней более 3,8 млрд грн (рост примерно на 31,6%), ЕГОК – более 0,75 млрд грн (рост на 10,8%), БГОК – 14,9 млн грн (сокращение на 28%).

Ferrexpo уточнило, что в местные бюджеты поступило около 0,39 млрд грн, в областной – 0,56 млрд грн, в госбюджет – 3,21 млрд грн, а ЕСВ составил примерно 0,43 млрд грн.

В разбивке по видам налогов и сборов в минувшем году, согласно релизу, лидировал налог на прибыль – 2,54 млрд грн, за которым следовала плата за пользование недрами – 0,77 млрд грн. Помимо того было уплачено 0,38 млрд грн налога на доходы физлиц, 0,18 млрд грн экологического налога и 0,25 млрд грн налога на землю и других налогов и сборов.

Как сообщалось, горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине в 2020 году наростила чистую прибыль на 57,5% – до $635,3 млн при увеличении выручки на 12,8% – до $1 млрд 700,32 млн.

Компания в минувшем году увеличила суммарное производство окатышей на 7% – до 11,22 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 5,9% – до 14 млн тонн.