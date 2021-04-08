Экономика

14:09 08.04.2021

"Фокстрот" в 2021-2022 гг. модернизирует 20 магазинов и откроет 9 новых

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"Фокстрот" в 2021-2022 гг. модернизирует 20 магазинов и откроет 9 новых

Ритейлер бытовой и электронной техники "Фокстрот" модернизирует 20 и откроет девять новых магазинов в современном формате в 2021-22 гг., сообщил исполнительный директор Фокстрот Алексей Зозуля агентству "Интерфакс-Украина".

"Минувший год был сложным и одновременно интересным на вызовы. Мы научились работать в меняющихся условиях, жить в новой реальности. Все осознали, что тот бизнес сильнее, который имеет равнозначно сильные позиции как в оффлайне, так и в онлайне. Поэтому, укрепившись в диджитале, мы продолжаем расширять сеть", - сказал он.

Топ-менеджер сообщил, что в начале апреля была открыта новая локация сети в одесском ТРЦ Fontan Sky center. Общая площадь магазина - 784 кв. м, торговая - 599 кв. м с фирменным сервисным хабом.

По словам Зозули, в Киеве к открытию готовятся несколько магазинов "Фокстрот". В ТРЦ Blockbuster Mall магазин будет расположен на втором этаже с расширенной входной зоной и фирменным сервисным хабом, его общая площадь составит 960 кв. м, торговая – 777 кв. м. Еще один "Фокстрот" откроется в ТРЦ "РайON", общая площадь - 905 кв. м, торговая - 747 кв. м.

В ТРЦ Respublika Park общая площадь нового магазина составит 1450 кв. м, ожидаемая дата открытия – четвертый квартал 2021 года.

В Харькове открытие полноформатного магазина электроники общей площадью 1411 кв. м в ТРЦ Karavan Mall запланировано на лето 2021 года. Договор аренды подписан между сетью Фокстрот и компанией DCH Infrastructure & Real Estate в марте.

Как сообщалось ранее, в 2020 году прирост продаж сети электроники "Фокстрот" на рынке составил 20%, а доля онлайн-продаж удвоилась. Также в два раза выросла доля услуги самовывоза интернет-заказов с любого магазина сети, а лояльная аудитория выросла с 9,5 до 11 млн покупателей.

"Мы оптимизируем пространство магазинов, расширяем ассортимент, который не ограничивается физической полкой (товар можно заказать онлайн на foxtrot.ua и забрать в магазине или получить через службу доставки), добавляем новые маркетинговые инструменты, тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы в нынешних условиях пандемии обеспечить клиентам возможность значительно сократить время на выбор нужного товара и безопасное осуществление покупок", – добавил Зозуля.

"Фокстрот" - одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на апрель 2021 года бренд является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): охватывает 163 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9,5 млн пользователей в месяц.

Бренд "Фокстрот" развивает группа компаний "Фокстрот", соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

Теги: #фокстрот #планы
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