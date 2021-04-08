Экономика

09:58 08.04.2021

Дорожники обустроили финишный слой бетонной новой трассы Н-31 в Полтавской области

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Дорожники обустроили финишный слой бетонной новой трассы Н-31 в Полтавской области

В Полтавской области погодные условия позволили дорожникам обустроить финишный слой бетонной дороги - части новой трассы Н-31 Днепр - Решетиловка.

В "Укравтодоре" напомнили, что новая трасса Н-31, которую строят по президентской программе "Большое строительство", станет первым украинским хайвеем и соединит столицу с городами Полтавской и Днепропетровской областей.

Участок в Полтавской области строится из бетона. Дорожники обустроили финишный слой полотна толщиной 26 см. Перед тем стабилизировали основу земляного полотна негашеной известью, чтобы обеспечить ее надежность и упругость. После этого уложили слой пескоцемента толщиной 30 см и постного бетона толщиной 18 см.

"В целом на Полтавщине обустроено более 50 км новой дорожной одежды на двух проездах трассы Н-31. Общая протяженность автодороги в пределах области составляет 79,4 км", - сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Как сообщалось, "Укравтодор" планирует ко Дню независимости открыть проезж по Южному обходу Днепра, что позволит вывести грузовой и транзитный транспорт за пределы города.

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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