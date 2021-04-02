Экономика

11:10 02.04.2021

Глава американского подразделения Volkswagen взял на себя ответственность за шутку о смене названия

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Глава американского подразделения Volkswagen взял на себя ответственность за шутку о смене названия

Гендиректор американского подразделения Volkswagen AG (VW) Скотт Кеог взял на себя персональную ответственность за недавнюю шутку об изменении названия бренда в США на "Voltswagen", которая многими была воспринята всерьез.

В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в компании не пытались ввести людей в заблуждение и считали шутку очевидной.

"Если я могу сделать что-то, чтобы восстановить доверие к нам, я сделаю это", - сказал Кеог.

Как сообщалось, в понедельник американское подразделение VW вывесило на сайт пресс-релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и быстро удалило его. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание журналистов, и новость быстро распространилась в СМИ. Журналисты обратили внимание на то, что пресс-релиз был неполным, и в нем не было фотографий.

Во вторник на сайте появилась полная версия сообщения, в котором говорилось, что изменение названия на "Voltswagen" вступит в силу в мае. Такое решение в компании назвали "публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили",

В пресс-релизе были приведены слова президента и гендиректора Volkswagen of America Скотта Кеога: "Мы можем поменять букву K на T в названии бренда, но наша приверженность производству лучших в своем классе автомобилей не изменится".

Во вторник, немецкий офис VW заявил, что сообщение о смене названия бренда не стоит воспринимать серьезно. Представитель компании сказал WSJ, что такое сообщение американского подразделения VW должно было стать первоапрельской шуткой, которая также подчеркнула бы амбиции компании в сфере выпуска электромобилей перед стартом продаж в США первого электрического внедорожника Volkswagen.

Кеог отметил, что в некоторой степени компания добилась цели привлечения внимания к своей стратегии фокусировки на электромобилях.

Появление сообщений о планах смены названия в США привели к скачку стоимости акций VW, и эксперты не исключают, что сложившаяся ситуация может вызвать вопросы у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Публичные компании в соответствии с законодательством не должны вводить в заблуждение инвесторов.

Первоапрельские акции являются традицией для VW, однако в прошлом они были более очевидными. Например, в 2003 году в качестве первоапрельской шутки VW изменила название города Вольфсбург, где расположены ее штаб-квартира и производственное предприятие, на Гольфсбург (Golfsburg) на десятках дорожных указателей. Это было сделано, чтобы привлечь внимание к запуску обновленной модели Golf - бестселлера VW.

Теги: #volkswagen
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