Экономика

13:17 02.06.2020

Volkswagen закрыл сделку на $2,6 млрд с партнером Ford по выпуску беспилотных автомобилей

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Volkswagen закрыл сделку на $2,6 млрд с партнером Ford по выпуску беспилотных автомобилей

Германский автопроизводитель Volkswagen AG закрыл сделку на $2,6 млрд с американским производителем систем для беспилотных автомобилей Argo Al.

По условиям соглашения, заключенного в июле 2019 года, на базе подразделения VW по разработке беспилотных автомобилей в Мюнхене, стоимость которого была оценена в $1,6 млрд, будет создана европейская штаб-квартира Argo, сообщил глава американской компании Брайан Салески. Помимо этого, VW инвестирует $1 млрд в Argo.

Офис в Мюнхене стал первым для Argo за пределами США. Штат компании увеличился до примерно 1 тыс. сотрудников.

VW стал вторым крупным автопроизводителем, заключившим партнерство с Argo. В 2017 году американская Ford Motor Co. (SPB: F) обязалась инвестировать в производителя систем для беспилотных автомобилей $1 млрд в течение пяти лет.

Котировки Volkswagen растут в ходе торгов во вторник на 4,4%.

Теги: #ford #беспилотник #volkswagen #сделка
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