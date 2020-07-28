Американские владельцы VW получили $9,8 млрд компенсаций по "дизельгейту"

Американские владельцы автомобилей Volkswagen получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин германской компании, сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

По ее данным, более 86% автовладельцев предпочли, чтобы VW выкупил их машины, или досрочно расторгли договор аренды, не дожидаясь исправления дефектов.

Volkswagen после признания в махинациях пообещал отремонтировать или же приобрести у владельцев более 550 тыс. машин, отмечает Deutsche Welle.

В сентябре 2015 года германский автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

В США компания заплатила из-за "дизельгейта" в общей сложности $18 млрд штрафов и компенсаций.