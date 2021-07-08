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18:59 08.07.2021

Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

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Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Европейская комиссия (ЕК) наложила штрафы на германских автопроизводителей Bayerische Motoren Werke AG и Volkswagen AG на общую сумму в 875 млн евро за сговор с целью ограничения внедрения технологий очистки выбросов дизельных автомобилей

Volkswagen вместе с входящими в группу Audi и Porsche должен заплатить 502 млн евро, а BMW - 373 млн евро, говорится в заявлении регулятора. При этом BMW удалось снизить размер штрафа с первоначальных 1,4 млрд евро, пообещав не оспаривать решение в суде.

Еще один германский автомобилестроительный концерн - Daimler AG - полностью освобожден от уплаты штрафа, поскольку именно он проинформировал европейские власти о сговоре. В противном случае ему пришлось бы заплатить 727 млн евро.

По данным Еврокомиссии, BMW, Volkswagen и Daimler "на протяжении более чем пяти лет были в сговоре, чтобы избежать конкуренции в области лучшей очистки, чем требуется по закону, несмотря на доступность соответствующих технологий".

Они "обладали технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС", но не конкурировали друг с другом в "использовании всего потенциала этих технологий", отмечает исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

В 2019 году ЕК направила автопроизводителям уведомления о претензиях, посчитав, что они нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза в период с 2006 по 2014 гг., координируя между собой технические стандарты, "нацеленные на ограничение конкуренции в плане инноваций для двух систем снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду".

Как сообщалось, речь идет о системах каталитического восстановления, используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей.

Теги: #транспорт #еврокомиссия #volkswagen #bmw #штрафы
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