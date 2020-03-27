Экономика

10:38 27.03.2020

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

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Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) продлевает приостановку производства автомобилей под своим одноименным брендом еще на четыре рабочих дня на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой поставок в связи с пандемией коронавируса.

В сообщении компании говорится, что производство автомобилей под брендом Volkswagen, а также автомобильных компонентов, которым занимается подразделение Volkswagen Group Components, на заводах компании в Германии будет приостановлено до 9 апреля.

"Мы работаем над всеобъемлющим пакетом мер, чтобы как можно скорее возобновить производство автомобилей", - сказал член правления Volkswagen, ответственный за производство, Андреас Тостманн.

На прошлой неделе Volkswagen предупредила, что последствия пандемии COVID-19 отрицательно скажутся на показателях концерна в текущем году, но не дала точных прогнозов.

Котировки акций Volkswagen в ходе торгов в пятницу снижаются на 3,2%.

Теги: #volkswagen
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