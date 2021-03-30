Экономика

18:34 30.03.2021

Львовская область хочет отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог и 48 мостов

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Львовская область хочет отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог и 48 мостов

Львовская область в рамках выполнения президентской программы "Большое строительство" планирует отремонтировать за средства госбюджета 300 км дорог государственного значения и 48 мостов на них, на что необходимо 6,3 млрд грн.

Как сообщается на сайте Львовской областной госадминистрации (ОГА) по итогам онлайн-дискуссии "Большая стройка-2021. Львовщина", соответствующие предложения руководство области уже подало в Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор").

Отдельно за счет кредита Республики Польша в регионе запланировано отремонтировать еще 68,7 км дорог, уточняется в пресс-релизе.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в ходе дискуссии, в частности, отметил, что в 2021 году также стартует строительство Северной объездной Львова. Все работы будут осуществляться за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования.

"Новая трасса соединит автомобильную дорогу Киев - Чоп с тремя путями государственного значения, которые ведут от Львова до границы с Польшей. Ее длина - 23 км. Уже утвержден проект Северной объездной и подписано Соглашение между правительством Украины и ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита. После всех дополнительных исследований "Укравтодор" объявит тендер. Ожидаем, что строительство дороги может начаться осенью 2021 года и продлится примерно четыре года", - отметил Козицкий.

Другой важный проект - дорога Стрый - Ходоров протяженностью 44 км.

"Она является частью самой длинной трассы страны, которую хотят проложить к 30-летию Независимости Украины и которая фактически "сшивает" Украину, пролегая от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. Сейчас проводим тендер на определение подрядчика", - добавил глава Львовской ОГА.

Он также сообщил, что в ближайшее время планируют начать ремонт дороги от Стрыя до границы с Польшей - в Нижанковичах.

"Польская сторона планирует уже в этом году приступить к строительству автомобильного пункта пропуска Нижанковичи - Мальховице. Поэтому наши проекты - это дополнительная возможность для расширения международного сотрудничества Украины со странами Европы, это комфорт для путешественников, новый толчок для развития местных общин", - добавил Козицкий.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что к концу 2023 года планируется обновить всю сеть государственных дорог (трасс между крупными городами), за которые отвечает "Укравтодор". В целом это более 20 тыс. км дорог.

Теги: #большое_строительство #укравтодор #львовская_область
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