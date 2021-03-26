Экономика

19:27 26.03.2021

ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

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ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" и еще 24 поставщика установили на апрель цену газа для населения не выше бывшей предельной цены 6,99 грн/куб. м, которая действовала в январе-марте, свидетельствует мониторинг предложений по поставкам газа проекта "ГазПравда" по состоянию на 18:00 пятницы.

Предложения ниже цены 6,99 грн/куб. м на апрель сделали семь поставщиков: "ЭРУ Людям" (6,75 грн), "ЭРУ Трейдинг" (6,75 грн), ГПК "Нафтогаз Украины" (6,86 грн), "Галнафтогаз" (6,86 грн), ДП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал" (6,88 грн), "Газпромпостач" (6,9 грн), "Волыньэлектросбыт" (6,97 грн).

Еще 23 компании предложили на апрель газ по 6,99 грн/куб. м. Это "Киевоблгаз Сбыт", "Ивано-Франковск Сбыт", "Харьковгаз Сбыт", "Волыньгаз Сбыт", "Винницагаз Сбыт", "Ривнегаз Сбыт", "Хмельницкгаз Сбыт", "Черновцыгаз Сбыт", "Чернигивгаз Сбыт", "Днепропетровскгаз Сбыт", "Николаевгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Запорожьегаз Сбыт", "Гласкомерц", "ТАС Энергия страны", "Закарпатьегаз Сбыт", "Стрыйнафтогаз", "ЙЕ Энергия", "Львовгаз Сбыт", "Сумыгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Полтавагаз Сбыт", "Прикарпат энерго трейд".

"Остальные компании пока еще не обнародовали свои цифры: сделать они это должны до конца пятницы 26 марта", − подчеркнула "ГазПравда".

Как сообщил департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" в пресс-релизе в пятницу, ГПК, как поставщик "последней надежды" (ППН) будет поставлять газ своим потребителям в апреле по 6,99 грн/куб. м.

Для клиентов ГПК, ранее оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, в соответствии с условиями договоров.

Как сообщалось, на фоне роста цен на газ на европейских рынках из-за значительных холодов Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

Теги: #нафтогаз #цена
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