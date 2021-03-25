Экономика

12:03 25.03.2021

Тимошенко: У "Батькивщины" есть план помощи предпринимателям при локдауне

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Тимошенко: У "Батькивщины" есть план помощи предпринимателям при локдауне

Команда Всеукраинского объединения "Батькивщина" еще в сентябре 2020 года разработала законопроект №4008, который предлагает действенную программу помощи малым и средним предпринимателям, сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.

Как сообщается на сайте политсилы, Тимошенко уверена, что законопроект не рассматривают в парламенте, потому что высшему руководству государства безразлично, как будет выживать малый бизнес в Украине.

"Мы с сентября прошлого года не можем добиться его принятия. Суть этого документа заключается в коренном изменении системы кредитования. Так, как это делают все страны мира - кредитовать под несколько процентов. Есть общее правило: кредитовать бизнес можно на уровне инфляции. А когда начался ковид, инфляция была почти нулевая. Это значит - вообще нулевая ставка. Также мы предусмотрели защиту бизнеса от закрытия. То есть предлагаются компенсации, содействие. Подробно расписано, что и как делать, где брать средства. Это фундаментальная поддержка бизнеса", - сказала Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Лидер партии "Батькивщина" назвала разработанный законопроект "спасением экономики на период ковида" и выступила за безотлагательное его принятие.

При этом Тимошенко оценила выплаты предпринимателям в размере 8 тыс. грн как "надругательство над людьми и свидетельство беспомощности и непрофессионализма власти".

Теги: #тимошенко #локдаун #предприниматели
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