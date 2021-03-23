GIG Holding готов разработать ТЭО концессии Измаильского морпорта - Мининфраструктуры

Грузинская GIG Holding готова разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) концессии Измаильского морского порта, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины во вторник.

В ходе совещания по реализации проекта государственно-частного партнерства в Измаильском морском торговом порту участники обсудили состояние подготовки проекта концессии и выслушали намерения потенциального частного партнера компании GIG Holding по разработке соответствующего ТЭО.

Участие в мероприятии приняли министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, директор Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель, директор ГП "Измаильский МТП" Андрей Ерохин, генеральный директор компании GIG Holding Давид Бежуашвили, другие представители Министерства, АМПУ и компании Ernst&Young.

Измаильский морской торговый порт расположен на левом берегу Килийского устья реки Дунай в Одесской области. Причальная линия морского порта составляет 2,6 км (24 причалы и 5 береговых). Объект обслуживается одной железнодорожной станцией с 3-мя железнодорожными въездами.

Грузооборот морского порта Измаил в 2019 году составил 4,3 млн тонн, в 2020 году - более 3 млн тонн. Пропускная способность терминалов порта достигает 9,3 млн тонн, а имеющийся пассажирский комплекс способен обслужить до 0,15млн пассажиров в год.