NAI Ukraine принимает участие в тендере на советника по концессии паромного комплекса в порту "Черноморск"

ООО "Урбан Экспертс", представитель консалтинговой компании NAI Global в Украине, подало заявку на участие в тендере по закупке услуг советника по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации проекта концессии паромной переправы в морском торговом порту "Черноморск" (Одесская обл.), объявленном Администрацией морских портов Украины (АМПУ).

Согласно объявлению в системе электронных торгов "Прозорро", тендерный комитет рассматривает заявки участников о допуске к аукциону, который состоится 2 апреля 2021 года.

Интерес к программам государственно-частного партнерства демонстрируют международные операторы и инвесторы, и для Украины на данном этапе важно использовать мировой опыт при подготовке документации для концессионных проектов, считают консультанты "Урбан Экспертс".

"Мы решили детально проанализировать ситуацию, связанную с портами в Украине, основываясь на опыте центров мировой экспертизы – NAI Global и TCN. Исследования NAI Global подтверждают, что программы государственно-частного партнерства могут привести к значительному росту пропускной способности грузов в ближайшие десятилетия, привлечь около 50 млрд грн портовых инвестиций и создать тысячи новых рабочих мест, делая порты более эффективными и удобными в их эксплуатации", – утверждает директор портовой логистики TCN (Дубаи) Александр Хакс, привлеченный к разработке проекта при содействии NAI Global.

По данным АМПУ, украинские порты в последние пять дет демонстрируют рост пропускной способности: объем перевезенных грузов по итогам 2020 года возрос на 20,6% по сравнению с 2016 годом. При этом, несмотря на пандемию, сокращение объемов в прошлом году составило менее 1% по сравнению с 2019 годом.

Дальнейшее раскрытие потенциала украинских портов во многом зависит от внедрения новых технологий с последующей диджитализацией логистических поставок, а также интеграции с международными портовыми логистическими системами, считает эксперт.

"Прогнозируемое инвестирование 50 млрд грн касается не только "тяжелой инфраструктуры". Много усилий придется приложить для планирования развития, совершенствования нормативно-правовой базы, создание цифровых платформ, таких как Port Community System и интеграции с международными системами, такими как European Safe Sea Net, что сделает порты Украины более привлекательными ", – отметил Хакс.

Как сообщалось, в конце 2020 года была принята Стратегия развития морских портов Украины на период до 2038 года. По мнению Хакса, реализация стратегии позволит значительно увеличить пропускную способность портов Украины и вывести страну на новый уровень экономического развития, благодаря модернизации инфраструктурных объектов.