Экономика

18:06 22.11.2018

ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

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ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

 Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину, сообщила пресс-служба киевского городского головы.

Проект скоростного коридора обсуждался сегодня во время встречи мэра столицы Виталия Кличко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

"Сегодня мы сотрудничаем по поводу разработки системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег – Троещину", – цитируется в сообщении пресс-службы В.Кличко.

Согласно сообщению, протяженность коридора на Троещину составит 20 км.

По словам директора ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, на разработку ТЭО при поддержке ВБ будет направлено около $1 млн грантовых средств.

"Мы готовы предоставить техническую поддержку – технико-экономическое обоснование, чтобы разработать детальный план этого коридора", – сказала С.Кахконен.

Она также добавила, что ВБ рассматривает возможность предоставления кредита на реализацию проекта.

Основным донором инвестиции при этом должна стать IFC.

Теги: #транспорт #вб #троещина #тэо
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