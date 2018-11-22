ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

Всемирный банк (ВБ) выделит $1 млн грантовых средств на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) системы скоростного общественного транспорта для массовых перевозок на Троещину, сообщила пресс-служба киевского городского головы.

Проект скоростного коридора обсуждался сегодня во время встречи мэра столицы Виталия Кличко с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC).

"Сегодня мы сотрудничаем по поводу разработки системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег – Троещину", – цитируется в сообщении пресс-службы В.Кличко.

Согласно сообщению, протяженность коридора на Троещину составит 20 км.

По словам директора ВБ по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, на разработку ТЭО при поддержке ВБ будет направлено около $1 млн грантовых средств.

"Мы готовы предоставить техническую поддержку – технико-экономическое обоснование, чтобы разработать детальный план этого коридора", – сказала С.Кахконен.

Она также добавила, что ВБ рассматривает возможность предоставления кредита на реализацию проекта.

Основным донором инвестиции при этом должна стать IFC.