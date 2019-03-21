Экономика

13:50 21.03.2019

"Укравтодор" планирует разработать ТЭО объездной дороги Борисполя до декабря 2019г

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"Укравтодор" планирует разработать ТЭО объездной дороги Борисполя до декабря 2019г

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") заключило контракт с консалтинговой компанией для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства объездной дороги Борисполя, сообщила пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, по итогам тендера стала компания Project Planning & Management Ltd. and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Согласно условиям контракта, ТЕО планируется завершить до декабря-2019 года. Разработка документа финансируется Всемирным банком.

Новая четырехполосная автодорога категории "1-Б" с ограничением скорости до 110 км/час должна освободить город от транзита в размере 30 тыс. автомобилей в сутки путем их проезда без въезда в город по трассе М-03, а также со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь – Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18.

Как сообщалось со ссылкой на главу "Укравтодора" Славомира Новака, на эксплуатационное содержание автодорог в 2019 году планируется направить 5,9 млрд грн (против 4,4 млрд грн в 2018 году).

С целью улучшения состояния украинских автодорог агентство инициирует переход на более жесткие европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств – Директиву 96/53/ЕС от 25 июля 1996 года.

Теги: #борисполь #укравтодор #тэо #украина #дорога
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