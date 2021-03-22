Экономика

17:46 22.03.2021

Дорожники возобновили реконструкцию трассы М-03 после зимней паузы – "Укравтодор"

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Дорожники возобновили реконструкцию трассы М-03 после зимней паузы – "Укравтодор"

Подрядчик Onur Taahhut Tasimacilik возобновил реконструкцию трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский после зимней паузы: на участок км 395+064 - км 420+050 снова выехала тяжелая дорожная техника, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в понедельник.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе дорожники начали фрезеровать старое дорожное покрытие на км 397- км 398 по правой проезжей части со стороны Полтавы. Кроме того, демонтируется барьерное ограждение на км 395, а также отсыпается земляное полотно и шар основы на участке км 407 - км 409. Параллельно с этим, возле границы с соседней областью на км 395 + 719 проводятся работы по армированию монолитной плиты моста через р. Коленевка.

Турецкая Onur Taahhut по итогам тендера на реконструкцию данного участка дороги М-03 подписала контракт с "Укравтодором" в 2018 году. Он рассчитан на четыре года.

Согласно проекту, длина участка ремонта составляет 25 км. Работы планируется завершить в конце 2021 года. После завершения работ участок автомобильной дороги будет по две полосы движения в оба направления и будет относиться к первой технической категории. Кроме того, будет установлено освещение на опасных участках и приняты дополнительные меры по безопасности движения.

Работы финансируются Международным банком реконструкции и развития. Контроль за выполнением работ осуществляется независимой иностранной фирмой. Привлечена французская инженерная компания "Эджис".

Теги: #укравтодор #реконструкция #дорога
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