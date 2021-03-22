Экономика

13:28 22.03.2021

Законодатель урегулировал возможность взимать балансовую стоимость за невозврат оборудования с уволенного дистанционного работника – юрист

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Законодатель урегулировал возможность взимать балансовую стоимость за невозврат оборудования с уволенного дистанционного работника – юрист

Возможность взимать балансовую стоимость за невозврат оборудования с уволенного дистанционного работника является одной из важнейших новаций регулирования дистанционной работы, считает юрист киевского офиса Baker McKenzie Анна Степанова.

"С точки зрения работодателя важнейшие изменения - возможность заключить договор о полной материальной ответственности с дистанционными работниками, взимать балансовую стоимость за невозврат предоставляемого оборудования в случае увольнения дистанционного работника", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина", комментируя принятые в начале февраля изменения в законодательство относительно регулирования дистанционной работы (законопроект №4051).

Кроме того, Степанова подчеркнула важность узаконенной возможности проводить инструктажи и знакомить работников с приказами дистанционно, а также важность прямой нормы закона, согласно которой дистанционный работник сам несет ответственность за безопасность на рабочем месте.

Юрист отметила, что законопроект № 4051 "давно ждали работодатели, ведь он урегулировал многие вопросы, которые долгое время оставались без внимания".

Среди прочего, в частности, теперь разграничены понятия дистанционной и надомной работы, разрешено сочетание дистанционной работы с работой в офисе, введено понятие периода отключения (времени для отдыха, когда дистанционный работник может не выходить на связь), урегулирован вопрос обеспечения оборудованием, выплаты компенсаций за использование собственного или арендованного оборудования, возмещение расходов дистанционного работника.

Вместе с тем Степанова подчеркнула, что "большинство этих вопросов необходимо урегулировать трудовым договором".

Она также отметила, что, поскольку изменения в законодательство относительно дистанционной работы вступили в силу только недавно, оценить их минусы в полной мере можно будет, когда компании начнут применять новые нормы на практике.

"Внедрение альтернативных форм организации труда является актуальной темой на протяжении уже нескольких лет, что обусловлено стремительным развитием современных технологий, позволяющих эффективно выполнять работу вне традиционного офиса. Толчком к урегулированию дистанционного труда стал карантин, введенный в прошлом году из-за пандемии коронавируса", - сказала Степанова.

Теги: #юрист #увольнение
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