Экономика

16:06 12.03.2021

"ГарПок" за 2 месяца года потерял на недопоставках э/э "Энергоатомом" около 2 млрд грн

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"ГарПок" за 2 месяца года потерял на недопоставках э/э "Энергоатомом" около 2 млрд грн

Дополнительные затраты ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в январе-феврале 2021 года из-за недопоставок НАЭК "Энергоатом" в общей сложности 734 млн кВТ-ч электроэнергии для населения составили около 2 млрд грн.

"Действия НАЭК "Энергоатом" (по недопоставках э/э – ЭР) привели к дополнительным необеспеченным источникам финансирования затрат ГП, связанных с докупкой в условиях дефицита средств в НЭК "Укрэнерго" как небалансов электроэнергии, которые в январе составляют 1,4 млрд грн, в феврале ожидаются на уровне свыше 0,5 млрд грн", – говорится в имеющемся в распоряжении "Энергореформы" письме "ГарПока" в секретариат Кабинета министров.

Согласно письму, в январе "Энергоатом" недопоставил "ГарПоку" 553,2 млн кВт-ч, в феврале – 180,8 млн кВт-ч.

Отмечается, что из-за недопоставок ресурса в феврале-мае 2020 года на 6,9 млрд кВт-ч объем недополученных "ГарПоком" средств составляет от 3,4-5,4 млрд грн.

Если бы "ГарПок" получал э/э в полном объеме и не был вынужден покупать ее на балансирующем рынке, его долги перед "Энергоатомом" за 2020 год составляли бы от нуля до 1,2 млрд грн, говорится в письме.

Исходя из данных "ГарПока" на сайте, его долг перед НАЭК за 2020 год составляет около 4,6 млрд грн.

Вместе с тем в письме отмечается, что "Энергоатом" без согласования с "ГарПоком" зачислил 0,8 млрд грн, или четверть полученных от него кредитных средств "Укрэнерго" в сумме 3,125 млрд грн, в оплату штрафов и пени, а не товарной продукции.

"Такие действия направлены на искусственное увеличение задолженности "ГарПока" и приводят к нарушению цели привлечения кредитных средств под госгарантии", – подчеркивает "ГарПок".

В связи с этим "ГарПок" просит секретариат Кабмина, в частности, предпринять меры по зачислению "Энергоатомом" полученных платежей в оплату электроэнергии, а также по возмещению ГП затрат, понесенных в связи с самостоятельным снижением "Энергоатомом" объемов поставок электроэнергии в феврале-мае 2020 года и январе-феврале 2021 года.

Вместе с тем Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 24 февраля переносит утверждение размера стоимости услуги по увеличению доли производства электроэнергии из ВИЭ в январе, включающим затраты на ПСО по обеспечению населения. Принятие этого постановления в очередной раз запланировано на 17 марта. По словам одного из представителей ВИЭ-генерации, это связано с тем, что "Укрэнерго" не подписывает акт "ГарПока" по оплате за январь, мотивируя это отсутствием источников финансирования дополнительных затрат, понесенных при покупке электроэнергии на балансирующем рынке для нужд населения.

"Это, в свою очередь, приведет к новым задержкам оплаты "зеленой" электроэнергии и накоплению новых долгов перед ее производителями", – отметил источник.

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала НАЭК "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

Со своей стороны "Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.

Ранее руководство "Энергоатома" обвинило "ГарПок" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "ГарПок" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.

"Укрэнерго" для расчетов с "ГарПоком" привлекла кредит трех госбанков в сумме 10,25 млрд грн, свыше 6 млрд грн из которых равными частями уже перечислены "ГарПоком" ВИЭ-генерации и "Энергоатому".

Теги: #гарпок #энергореформа #энергоатом
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