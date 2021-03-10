АМКУ проверит соблюдение конкурентного законодательства при реализации светлых нефтепродуктов - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) провести проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

"По итогам совещания дал ряд поручений. Антимонопольному комитету – провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов. Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции - за неделю подать в Кабинет министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива", - написал премьер-министр в Телеграм-канале по итогам совещания в среду.

Среди поручений Шмыгаля также активизировать рабочие группы при участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, Государственной фискальной службы, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, а также провести совместные мероприятия по борьбе с нелегальным оборотом топлива в Украине.

Как добавил глава правительства, рабгруппы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом регионе.