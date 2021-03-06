Экономика

14:02 06.03.2021

Витренко поддерживает развитие в Украине электронной платформы торговли биотопливом

1 мин читать
Витренко поддерживает развитие в Украине электронной платформы торговли биотопливом

И.о. министра энергетики Юрий Витренко поддерживает развитие в Украине электронной платформы по купле-продаже твердого биотоплива, способствующего конкурентному и прозрачному рынку такого топлива.

"Механизмом для организации рынка биотоплива в Украине должно стать использование единой электронной платформы, на которой будут осуществлять торговлю биотопливом все заинтересованные производители и потребители", – отметил Витренко, слова которого на встрече с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом цитирует пресс-служба украинского министерства.

Согласно сообщению, Украина и Литва видят развитие биотоплива одним из перспективных направлений сотрудничества, отмечая опыт Литвы по созданию биотопливной биржи Baltpool.

Во время онлайн-встречи главы энерговедомств также, в частности, обсудили вопросы будущей синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы.

Как сообщалось, в интервью Энергореформе глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха прогнозировал рассмотрение в текущем году Верховной Радой разработанного в сентябре 2020 года Минэнерго, Госэнергоэффетивностью и БАУ законопроекта о биотопливной бирже.

По последним данным Минэнерго, законопроект проходит согласование другими заинтересованными органами.

Теги: #биотопливо #витренко #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 05.03.2021
Литва и Украина сформируют рабочую группу по БелАЭС

Литва и Украина сформируют рабочую группу по БелАЭС

19:01 04.03.2021
Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

16:49 04.03.2021
Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

Коболев раскритиковал план Витренко по продаже "Нафтогазом" в марте газа для населения и ТКЭ на год вперед

08:38 01.03.2021
Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

16:37 25.02.2021
Витренко не уверен, рассмотрит ли предложения о занятии других должностей, кроме первого вице-премьера - министра энергетики

Витренко не уверен, рассмотрит ли предложения о занятии других должностей, кроме первого вице-премьера - министра энергетики

18:37 24.02.2021
На результаты голосования по Витренко повлияла полученная им премия – Разумков

На результаты голосования по Витренко повлияла полученная им премия – Разумков

15:30 24.02.2021
Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Литвы за санкции против РФ

Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Литвы за санкции против РФ

19:47 23.02.2021
Заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва состоится в июле в Варшаве

Заседание Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва состоится в июле в Варшаве

18:28 23.02.2021
Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго"

Кабмин снял с "Энергоатома" обязательство продажи 5% ресурса на спецсессия и сократил период пиковых поставок э/э

Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

Уголь на "Центрэнерго" будет поступать с госшахт по прямым договорам - глава Минэнерго

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго"

Кабмин снял с "Энергоатома" обязательство продажи 5% ресурса на спецсессия и сократил период пиковых поставок э/э

ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

Глава Еврокомиссии и президент США договорились урегулировать торговые споры вокруг Airbus и Boeing

Объемы транспортировки газа из ЕС в Украину в феврале снизились в 15 раз

Экс-глава "Укрзализныци" Бальчун стал совладельцем украинской компании, добывающей янтарь

Ковидный вакцинный туризм не будет иметь перспектив до насыщения рынка вакцинами от COVID-19 – эксперты

ФГИ решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин

Украинские депутаты инициируют проверку МАГАТЭ безопасности Белорусской АЭС

Британские и финские инвесторы построят во Львовской области картофелеперерабатывающий завод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА