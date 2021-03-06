Витренко поддерживает развитие в Украине электронной платформы торговли биотопливом

И.о. министра энергетики Юрий Витренко поддерживает развитие в Украине электронной платформы по купле-продаже твердого биотоплива, способствующего конкурентному и прозрачному рынку такого топлива.

"Механизмом для организации рынка биотоплива в Украине должно стать использование единой электронной платформы, на которой будут осуществлять торговлю биотопливом все заинтересованные производители и потребители", – отметил Витренко, слова которого на встрече с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом цитирует пресс-служба украинского министерства.

Согласно сообщению, Украина и Литва видят развитие биотоплива одним из перспективных направлений сотрудничества, отмечая опыт Литвы по созданию биотопливной биржи Baltpool.

Во время онлайн-встречи главы энерговедомств также, в частности, обсудили вопросы будущей синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы.

Как сообщалось, в интервью Энергореформе глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха прогнозировал рассмотрение в текущем году Верховной Радой разработанного в сентябре 2020 года Минэнерго, Госэнергоэффетивностью и БАУ законопроекта о биотопливной бирже.

По последним данным Минэнерго, законопроект проходит согласование другими заинтересованными органами.