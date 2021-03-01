Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения украинскому народу замороженных активов Януковича и его окружения

Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в стране, напомнило посольство Швейцарии в Украины.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.

В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.