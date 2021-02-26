Экономика

18:23 26.02.2021

Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

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Зеленский предлагает налоговую амнистию под 5-9% и льготную под 2,5% в ОВГЗ

Президентские законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей, свидетельствуют материалы, размещенные главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым на его Телеграм-канале.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

"Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход", - указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го.

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

- недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);

- одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);

- другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. грн.

Теги: #налоги #законопроект #амнистия #зеленский
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