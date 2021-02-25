"Энергоатом" продал "ГарПоку" для населения 3,56 млрд кВт-ч "мартовской" электроэнергии

ОП "Энергоатом-трейдинг" продало ГП "Гарантированный покупатель" для обеспечения потребностей населения электроэнергией в марте 3,56 млн МВт-ч ресурса, свидетельствуют данные на сайте Украинской энергетической биржи.

В соответствии с условиями возложенных на "Энергоатом" спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения, цена продажи составляет 150 грн/МВт-ч (без НДС).

"Энергоатом-трейдинг" в своем Facebook сообщило, что с начала работы нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, "Энергоатом" реализовал "ГарПоку" 87,7 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 10,5 млрд кВт-ч реализовано на три месяца 2021 года. Во второй половине 2019 года реализовано в рамках ПСО 30,9 млрд кВт-ч, в 2020 году – 46,3 млрд кВт-ч.

Кроме того, в этот день ЧАО "ММК им.Ильича" на торгах УЭБ приобрело у "Энергоатом-трейдинг" 18,57 тыс. МВт-ч базовой электроэнергии на март по цене 1400 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, потребности населения в электроэнергии в январе оценивались в 4,04 тыс. МВт-ч, а "ГарПок" заявлял о недостаточном объеме (на уровне около 20%) электроэнергии, предложенной "Энергоатомом" в рамках ПСО.